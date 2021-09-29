Бывшему уральскому схиигумену Сергию предъявлено обвинение в экстремизме

Бывшему уральскому схиигумену Сергию, в миру Николаю Романову, предъявлено обвинение в экстремизме в рамках дела о возбуждении ненависти. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на его адвоката Павла Бибикова. По его словам, помимо Романова, фигурантами дела также его соратник Всеволод Могучев и неопределенный круг лиц.

В материалах фигурируют несколько видеороликов, размещенных в интернете. Оба подозреваемых уже находятся в СИЗО. Романову ранее вменили в вину склонение к свершению самоубийства несовершеннолетнего из-за проповеди, размещенной в YouTube, а также ряд других обвинений.