Вице-президент Сбербанка Марину Ракову допросили по делу о мошенничестве в особо крупном размере

Об этом сообщает ТАСС и Интерфакс со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Отмечается, что это может быть связано с ее работой в министерстве просвещения. Ракова занимала пост замминистра с октября 2018 по март 2020 года.

По данным источника РИА Новости, расследование проводится в рамках дела о хищении более 50 миллионов рублей при реализации госконтрактов в сфере образования, заключенных при участии Раковой в 2019 году. В Сбербанке подтвердили, что претензии к Раковой не имеют отношения к работе кредитной организации.