СПЧ при президенте призвал международные, защитные и журналистские организации дать оценку удаления YouTube-каналов RT

Совет при президенте по правам человека призвал международные, правозащитные и журналистские организации дать оценку удаления с YouTube каналов RT. «Подобные действия трудно оценить иначе как акт цензуры в отношении российских СМИ», — говорится на сайте СПЧ.

Ранее главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор пригрозил владельцу видеохостинга компании Google штрафом до 3 миллионов рублей в случае неразблокировки каналов. В Кремле усмотрели в случившемся цензуру и воспрепятствование деятельности СМИ.