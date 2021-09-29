В Россию могут разрешить ввозить незарегистрированные в стране лекарства, в том числе вакцины

Такую возможность могут получить клиники в инновационном центре «Сколково». Соответствующие поправки опубликованы на портале проектов нормативно-правовых актов. В случае их принятия ввозить незарегистрированные препараты можно будет с разрешения Росздравнадзора. Кроме того, клиники должны будут сообщать в фонд московского международного медицинского кластера о побочных действиях и нежелательных реакциях на иностранные лекарства.

Фонд, в свою очередь, должен будет передать эти сведения в Росздравнадзор. В прошлом году одна из клиник «Сколково» «Хадасса» сообщила о планах вакцинировать от коронавируса препаратами Pfizer и Moderna, но в Росздравнадзоре заявили, что это запрещено по закону.