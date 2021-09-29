Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, возглавлявший регион с 2018 года, покинет свой пост

Он перейдет на работу в Госдуму, куда его избрали депутатом от ЛДПР. Об этом сообщили в пресс-службе партии, а также в региональной администрации. В заявлении чиновника говорится, что, находясь в парламенте, он сможет защищать интересы региона с более высоких позиций и с более широкими возможностями.

О возможном переходе Сипягина в Госдуму сообщали информагентства со ссылкой на источники еще две недели назад. Тогда пресс-служба губернатора это отрицала. Сипягин оставался одним из немногих представителей парламентской оппозиции, возглавляющий российские регионы.