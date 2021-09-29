Минюст расширил на 24 позиции списки иноагентов

В них попали, в том числе, интернет-издание «Медиазона», его учредитель Петр Верзилов, главный редактор Сергей Смирнов и другие сотрудники. Кроме того, в реестр незарегистрированных организаций, выполняющих функции иноагента, внесен правозащитный проект «ОВД-Инфо». Сооснователь проекта Григорий Охотин считает это политическим давлением на работу журналистов.

«Это произошло в рамках новейшей кампании давления на НКО и СМИ. Мы просто в ряду других независимых акторов, на которых решили оказать политическое давление», — сказал он.

Как уточнил Г.Охотин, это не стало для них неожиданностью. «Эмоций особо нет. Мы давно пишем про политические репрессии, и нас чем-то напугать и удивить сложно. Естественно, мы были к этому готовы. Мы продолжим нашу работу, ничего в ней не меняя. Это лишь придает нам адреналин работать больше и лучше», — подчеркнул он.

Г.Охотин также добавил, что организация обжалует данное решение Минюста. «Естественно, будем обжаловать. Но самое важное сейчас – это общественная солидарность. Будем добиваться отмены законодательства об иноагентах», — заключил он.