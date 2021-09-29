Заболеваемость ВИЧ в России при пересчете на сто тысяч человек в десять раз выше, чем в странах Евросоюза

В прошлом году в стране зафиксировали 60 тысяч новых случаев инфицирования, во всех странах ЕС – 25 тысяч, — сообщили в Роспотребнадзоре. Там отметили, что среди подростков и молодежи в настоящее время фиксируется около 2% заражений. ВИЧ-инфекция вышла за пределы уязвимых групп населения в общую популяцию – до 70% всех новых случаев связаны с гетеросексуальными контактами. На тех, кто употребляет наркотики, приходится менее 30% новых случаев.

Всего в стране, по данным ведомства, проживает свыше миллиона человек с подтвержденной ВИЧ-инфекцией. В Роспотребнадзоре призвали вводить в российских школах программы полового просвещения – так называемый секс-просвет.