Власти Москвы усилят контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и кафе

Власти Москвы усилят контроль за соблюдением масочного режима на предприятиях, в торговых центрах, магазинах и кафе. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

«Проверки, которые мы проводим в течение этого года, в любом случае будут продолжаться. От них мы не откажемся. Ношение масок – это обязательная процедура, предусмотренная медиками и закрепленная в указе мэра. Поэтому то, что вы сейчас видите – мы начали более жестко подходить в отношении тех предприятий, которые такие нарушения допускают», — сказал он.

А.Немерюк предупредил, что нарушителей «будут как штрафовать, так и приостанавливать их деятельность по решению суда». «Это касается не только торговых центров, но и других предприятий торговли, разных магазинов, в том числе ресторанов и кафе», — уточнил он.

А.Немерюк добавил, что власти мониторят ситуацию с коронавирусом в городе. «Относительно того, насколько возможными будут какие-то меры по прекращению деятельности тех или иных предприятий, мы будем смотреть, насколько вырастет количество заболевших ежедневно и насколько вырастет количество госпитализированных», — заключил он.