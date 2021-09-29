Президенты России и Турции провели переговоры в Сочи

Встреча Владимира Путина и Тайипа Эрдогана продлилась примерно два часа 45 минут. Заявлений для прессы по итогам сделано не было. Провожая коллегу, Путин поблагодарил его за визит и посоветовал в следующий раз ревакцинироваться «Спутником».

Ранее в Кремле говорили, что в ходе переговоров планируется обсудить «различные аспекты российско-турецкого партнерства в политической и торгово-экономической областях», обменяться мнениями по актуальным международным вопросам, включая развитие ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье.

