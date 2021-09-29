Редактора студенческого журнала DOXA Армена Арамяна задержали на выходе из главного управления Следственного комитета

Об этом рассказал интернет-изданию «Медиазона», которое российские власти считают иноагентом, адвокат международной правозащитной группы «Агора» Леонид Соловьев. По его словам, Арамяна доставили в ОВД «Тверское». На него составляют протокол об организации несогласованной акции. Она предусматривает до 10 суток ареста. Ранее полицейские дважды приходили домой к Арамяну, он не открыл дверь.

В апреле Арамяна и еще троих редакторов DOXA обвинили в вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий в интернете. Уголовное дело возбудили из-за видеообращения с требованием к властям перестать запугивать студентов перед протестами.