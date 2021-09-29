Глава ЦИК Элла Памфилова не стала поздравлять с назначением нового спикера петербургского парламента А.Бельского

Она также напомнила властям города о многочисленных предвыборных нарушениях.

На первом заседании нового созыва кандидатуру бывшего вице-губернатора Петербурга по внутренней политике, единоросса Александра Бельского поддержало 40 депутатов из пятидесяти. Голосование проходило тайно, однако, по словам оппозиционных депутатов, бюллетень каждого единоросса перед тем, как он попадёт в урну, проверяли представители партии власти. Назначение Бельского тут же прокомментировала глава ЦИК Элла Памфилова: по её мнению, Бельский не мог избираться в парламент, параллельно занимаясь организацией выборов.

Памфилова также напомнила, что материалы по поводу Бельского ЦИК отправил в Следственный комитет и прокуратуру. Самого нового спикера реакция Памфиловой, кажется, не смутила. Бельский сообщил журналистам, что имел все юридические основания для того, чтобы стать депутатом, и не допустил никаких нарушений закона.

Сам Бельский, отметим, считается в Петербурге доверенным лицом губернатора и его правой рукой. В прошлом новый глава городского парламента работал в администрации Курортного района, который называют вотчиной градоначальника Александра Беглова.

Представлять Законодательное собрание Петербурга в Совете Федерации, как и раньше, будет сенатор Андрей Кутепов. За его кандидатуру проголосовали почти все депутаты.