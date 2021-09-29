Представители КПРФ подали свыше 30 исков в суд с требованием отменить результаты электронного голосования в Москве

Юристы компартии собирались это сделать еще днем ранее, однако они утверждали, что полицейские пытались им помешать.

Юристам КПРФ, как пишет «Новая газета», удалось выйти из приемной первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова этим утром. Практически весь вчерашний день они провели в помещении, которое блокировали силовики. Лишь сегодня оцепление, по словам юристов, было снято. При этом одного из них – Мухамеда Биджева – задержали, а затем арестовали на 10 суток по обвинению в организации несогласованной акции. Поводом послужили митинги, которые прошли на минувшей неделе на Пушкинской площади – их в КПРФ называли встречами с депутатами Госдумы. При этом сам Биджев настаивал, что ни в каких акциях он не участвовал, а все это время готовил коллективный иск от имени кандидатов в парламент, оспаривающий итоги электронного голосования.

Тем временем в МВД обвинили в попытке уйти от ответственности главу протестного отдела столичного горкома КПРФ Павла Иванова. В ведомстве утверждают, что он призывал к участию в несогласованных митингах. На этом фоне в министерстве объявили, что планируют задерживать организаторов и участников акций коммунистов: прошедшие «встречи с депутатами» власти считают незаконными. Кроме того, в ведомстве утверждают, что КПРФ пытается придать политический окрас действиям силовиков.

Перед акцией КПРФ, прошедшей 25 сентября на Пушкинской площади, в партии говорили о задержании 60 активистов. Кроме того, коммунисты жаловались на осаду здания столичного горкома и выходов из Мосгордумы, где находились депутаты от КПРФ.