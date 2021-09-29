Расследование группы Bellingcat и CNN об отравлении политика Алексея Навального получило премию «Эмми»

Опубликованный в декабре прошлого года материал жюри News & Documentary Emmy Awards посчитало лучшим расследовательским репортажем американских СМИ. Соответствующая информация появилась в Твиттере премии.

Помимо Bellingcat и CNN в работе принимали участие и издания Der Spiegel и The Insider, который российские власти считают иноагентом, однако по правилам премии награда вручается только американским медиа-проектам.

Журналисты провели расследование после того, как политика Алексея Навального отравили боевым химическим веществом в Томске. В результате им удалось установить, что за оппозиционером долгое время следила целая группа сотрудников ФСБ: они зачастую сопровождали Навального в поездках по России, использовали вымышленные имена и летели разными рейсами. Именно они и пытались убить оппозиционера, заключили расследователи. В спецслужбах эту информацию отрицали, называя ее «провокацией» и «подделкой»

Премия «Эмми» считается самой престижной мировой наградой в области телевидения.