Правительство Германии утверждает, что не имеет отношения к блокировке немецких каналов RT на YouTube

Правительство Германии утверждает, что не вмешивалось в деятельность частной компании YouTube и не имеет отношения к блокировке немецких каналов RT.

Официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт заявил на пресс-конференции, что речь идет о решении платформы YouTube, а не о действиях германского правительства или госведомств. Зайберт отметил, что меры возмездия российской стороны в этом случае не оправданы. Правительство ФРГ приняло информацию о решении видео-платформы к сведению. Однако государственные органы Германии не имеют ничего общего с этими процедурами. Тот, кто утверждает подобное, распространяет теории заговора, подчеркнул пресс-секретарь Ангелы Меркель. Поэтому нет никакого повода закрывать немецкие СМИ в России. Требующие этого не понимают, что такое свобода прессы. Обвинения со стороны Russia Today в ущемлении свободы прессы в Германии и угрозы российской стороны ответными действиями не прекращаются уже более года. Предупреждение от частного предприятия YouTube о распространении фальшивой и опасной для здоровья и жизни граждан информации канал RT Deutsch получал уже весной. Он ставил под вопрос пандемию коронавируса и агитировал против западных вакцин.

RT Deutsch также ложно утверждал, что немецкий Совет прессы не выносил ему предупреждения, поэтому якобы нарушений не было. Однако канал не подавал заявление на осуществление общественного контроля в ФРГ и не должен был рецензироваться Советом прессы. В декабре прошлого года ООО RT DE Productions, дочернее предприятие Russia Today, запланировало создание новых форматов. Были арендованы помещения в Берлине и объявлен конкурс для новых сотрудников. Однако получить лицензию на вещание в Люксембурге фирме не удалось. Заявления на лицензию в телерадиокомпании Берлин-Бранденбург предприятие не подавало. Russia Today обвинило правительство ФРГ во влиянии на процесс получения лицензии. Однако решение видеоканала YouTube и предоставление лицензии – две не связанных между собой вещи. На вопрос «Эха» Штеффен Зайберт разъяснил, что правительство ФРГ и государственные ведомства не вовлечены в процедуры предоставления лицензии на телевещание. Этим занимаются телерадиовещательные компании федеральных земель. В марте российский МИД пожаловался в правительство ФРГ, что немецкий Commerzbank к концу мая собирался закрыть счета фирмы. Было распространено сообщение о якобы репрессивных действиях немецких властей против российского СМИ. Представитель германского МИД заявил, что правительство ФРГ никоим образом не влияло на частный банк.

В МИДе подчеркивают, что свобода прессы и мнений – главный принцип демократии.

Ранее главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT. В интервью «Эху» Симоньян объяснила действия YouTube высокими рейтингами RT в Германии.

Симоньян добавила, что не верит корпорации Google, которая объяснила удаление каналов распространением ложной информации о коронавирусе.

Роскомнадзор пригрозил блокировкой YouTube, если не будут сняты ограничения с RT. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что видит признаки цензуры в действиях YouTube в отношении RT и не исключил, что компанию могут принудить исполнять российские законы.

В свою очередь, комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства заявила о претензиях к телерадиокомпании «Немецкая волна». Глава комиссии Василий Пискарев утверждает, что «Немецкая волна» нарушала российское законодательство и есть основания для принятия ответных мер.

Журналист Андрей Архангельский считает, что за RT должно вступиться общественное мнение – прежде всего те, кто смотрел и слушал их в Германии.

Впрочем, взаимные баны ни к чему хорошему не приведут, — добавил Архангельский.

Между тем, швейцарское издание Тагес Анцайгер пишет о том, что западные технологические компании покорно подчиняются требованиям российских властей, ограничивая россиянам свободное интернет-пространство.

Газета цитирует гендиректора Ютьюб, утверждающую, что «главной ценностью видеоплатформы является свобода слова». Однако при этом глава компании говорит о необходимости «учитывать местные законы или происходящее в стране» (цитата по сайту Инопресса). — Это заявление, подчеркивает Тагес Анцайгер, стало ответом на массированную критику в адрес платформы, удалившей видеоролики лидера российской оппозиции в преддверии думских и губернаторских выборов.

Кремль оказал серьезное давление на западные компании, пригрозив привлечением к уголовной ответственности их местных сотрудников. Наблюдатели также говорят об обещанной российскими властями блокировке платежных систем Apple pay и Google pay и те «наконец прогнулись». Не устоял перед угрозами и некогда «строптивый основатель службы обмена сообщениями Телеграм, Павел Дуров», которому уже сами западные интернет-гиганты пригрозили изъятием приложения с их торговых площадок.

Интернет, продолжает швейцарское издание, представляет собой принципиальную проблему для Кремля, поскольку он стал альтернативой государственному телевидению. Молодежь уже почти не подвержена его влиянию, и оппозиция рассматривала западные IT-компании как своих союзников в намерении сломить госцензуру. Начиная с крупных выступлений 2011 года, протесты в России организуются через соцсети. Этим, в частности, можно объяснить резкий выпад властей против развлекательной платформы Тик-Ток, которую заставили убрать серию видеороликов, где портрет Путина заменен образом Навального. Сам Путин, назвавший интернет «изобретением американских спецслужб», уверен, что технологические корпорации должны не только придерживаться местного законодательства, но и соблюдать моральные законы российского общества, иначе «оно распадется изнутри». Не сумев выстроить аналог китайского файрволла, считает эксперт издания, Москва атакует свободную сеть «целым букетом мер, которые делают свое дело и создают высокую степень контроля. И этот курс будет только ужесточаться», — пишет газета.

Издание напоминает о перезапуске видеоплатформы Rutube, которая рассматривается как возможная альтернатива глобальному YouTube.