Сотрудники компании Group-IB считают невиновным своего руководителя Илью Сачкова, которого арестовали по делу о государственной измене, — заявила официальный представитель компании Ника Комарова.

Ранее стало известно, что Илья Сачков арестован на 2 месяца. Он стал фигурантом дела о госизмене и находится в статусе подозреваемого. Сегодня утром стало известно об обысках в московском офисе компании. Сам Сачков виновным себя не признает, — утверждают информированные источники. Подробности обвинения неизвестны, дело имеет гриф «секретно». Источники ТАСС утверждают, что Сачков мог работать на иностранные спецслужбы и передавать им данные, составляющие гостайну в области кибербезопасности. Официальных комментариев по этому поводу нет.

Адвокат Иван Павлов, который специализируется на подобных уголовных делах, сказал «Эху», что защищать обвиняемых в государственной измене особенно трудно.

Иван Павлов напомнил, что в России доля оправдательных приговоров – 0,17%.



Для своего возраста – ему 35 лет — Илью Сачкова можно назвать невероятно успешным бизнесменом. Его компания Group-IB одна из ведущих в сфере компьютерной безопасности, причём не только в России, но и мире. Она разрабатывает программы для предотвращения кибератак, выявляет мошенничества в интернете и защищает в мировой сети интеллектуальную собственность. С Group-IB сотрудничают Интерпол, ФСБ, МВД, Следственный комитет. Среди её клиентов Сбербанк, Роскосмос, Ростелеком, ВТБ, операторы МТС, Билайн, Мегафон, агентство ТАСС, Первый канал и многие другие. От первой команды из одногруппников и одноклассников, сформированной Сачковым до работы более чем в 60 странах – такой масштабный путь проделала компания за 18 лет, сколько существует. Отмечу, что международный офис Group-IB находится в Сингапуре и именно туда Сачков собирался перевести штаб-квартиру, если офис в Москве закроют. Он также рассказывал, что компания очень серьёзно относится к своей безопасности, а сотрудников берут лишь после проверок на полиграфе и специальных психологических тестов. Сачков родился в Москве. Будущий основатель и гендиректор компании в конце 90х с отличием окончил МГТУ Баумана, где преподаёт в последние годы. Он доцент кафедры Информационная безопасность. Сачков не раз встречался с президентом и другими высокопоставленными российскими чиновниками. Основатель Group-IB входит в экспертные комитеты Госдумы, МИД, Совета Европы и ОБСЕ. Журнал Forbes 5 лет назад включил его в список самых перспективных предпринимателей до 30 лет. А два с половиной год назад он получил премию Немалый бизнес в номинации Инновационный прорыв. Её учредили при поддержке уполномоченного при президента по защите прав предпринимателей. Тогда же бизнесмен, судя по видео, сильно удивил Владимира Путина, сообщив ему о значительных успехах своей компании и о том что она в разы лучше Лаборатории Касперского.

После этого визита в Кремль основатель Group-IB признался Forbes, что у него из социальных сетей начали удаляться друзья. В прошлом году Сачков рассказал газете РБК, что компании не раз пытались мстить за её работу. Он даже вспомнил по этому поводу лидера оппозиции Бориса Немцова, убитого у стен Кремля в конце зимы 2015 года. Сачков подчеркнул, что сейчас убивать людей глупо, проще цитата «дискредитировать человека и показать, что компания как-то обманывает государство».

Бизнесмен дважды становился участников инцидентов в центре Москвы. В 2012 году его задерживали за применение травматического оружия. А в 2019 Сачков подрался с таксистом и распылил газ из баллончика. В Group-IB объяснили действия бизнесмена самообороной.

Гендиректор частной разведывательной компании RTechno Роман Ромачев считает, что арест Ильи Сачкова может быть связан с отказом сотрудничать с силовыми структурами. Об этом Ромачев сказал в интервью «Эху».

Ромачев также не исключает, что причиной может быть бизнес-конфликт.

