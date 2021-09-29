«ОВД-Инфо» и «Медиазона» включены в реестр иноагентов

СМИ-иноагентами также признаны издатель и главред «Медиазоны» Петр Верзилов и Сергей Смирнов. Об этом сообщается на сайте Минюста. В список физлиц-иноагентов внесен также ряд участников движения «Голос», которое российские власти считают иноагентом.
2021-09-29T18:31:00+03:00
2021-09-29T18:31:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 29 сентября 2021
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