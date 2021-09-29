Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова и главреда Сергея Смирнова внесли в список СМИ-иноагентов

Соответствующая информация опубликована на сайте Минюста.

Список СМИ-иностранных агентов сегодня стал больше ещё на 22 фамилии. Оказавшийся в нём главный редактор Медиазоны Сергей Смирнов отреагировал словами «Это, безусловно, тождественно врагу народа». Помимо него и Петра Верзилова почти все остальные действующие председатели региональных отделений движения Голос, который российские власти ранее признали иноагентом. В реестр, в том числе, включены глава отделения «Голоса» в Подмосковье Инна Карезина, в Свердловской Александр Грезев, орловская правозащитница и координатор местного отделения движения Вероника Каткова.

В списке оказался и бывший координатор движения Открытая Россия, признанного нежелательной организацией, Артём Важенков. Как и раньше, никаких оснований для включения в перечень СМИ-иноагентов Минюст не привёл. В реестр также включили правозащитные проекты ОВД-инфо и Зона права и компанию ЗП, учредителя Медиазоны.

В списке СМИ-иноагентов сейчас 72 позиции. В нём в частности находятся интернет-издания Медуза, Важные истории, Открытые медиа, телеканал Дождь и многие другие. Власти ранее дали понять, что не намерены отменять закон о СМИ-иноагентах, несмотря на требование редакций многих СМИ.