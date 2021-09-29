Московская полиция нашла главу протестного отдела КПРФ Павла Иванова, который пять дней провел в горкоме партии

Об этом сообщила пресс-служба МВД. По версии ведомства, Иванов пытался избежать административной ответственности за высказанные ранее призывы к участию в несогласованных массовых мероприятиях. МВД не уточняет, задержан ли коммунист. В ведомстве утверждают, что полицейские не блокировали здание и не заходили внутрь.

Ранее Иванов рассказал «Настоящему времени»(российские власти считают иноагентом), с чем он связывает столь пристальное внимание полицейских к коммунистам

Сегодня полиция задержала юриста КПРФ Мухамеда Биджева. В МВД сообщили, что он «аналогичным способом пытался уйти от административной ответственности», находясь в приемной первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова. На Биджева составили протокол о нарушении правил митинга и арестовали на 10 суток.