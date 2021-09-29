Бывшего замминистра просвещения и вице-президента Сбербанка Марину Ракову заподозрили в хищении более 50 млн рублей

Бывшего замминистра просвещения и вице-президента Сбербанка Марину Ракову заподозрили в хищении более 50 миллионов рублей. По ее месту жительства и на рабочем месте прошли обыски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По его словам, расследование проводится в рамках уголовного дела о хищении денежных средств при реализации госконтрактов в сфере образования, заключенных при участии Раковой в 2019 году.

В Сбербанке уточнили, что дело не имеет отношения к работе банка.