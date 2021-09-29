Group-IB не верит в виновность своего руководителя Сачкова

Компания Group-IB не верит в виновность своего руководителя Ильи Сачкова, арестованного по делу о госизмене. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор по коммуникациям Group-IB Ника Комарова.

«На данный момент юристы Group-IB изучают постановление Лефортовского районного суда Москвы в отношении основателя и гендиректора компании Ильи Сачкова. Мы абсолютно уверены в невиновности своего руководителя и его честной деловой репутации. Выдвинутые обвинения и обстоятельства уголовного дела мы сейчас не можем прокомментировать в связи с проведением процессуальных действий», — сказала она.

Н.Комарова добавила, что все подразделения Group-IB работают в штатном режиме, а в ближайшее время второй основатель компании Дмитрий Волков возьмет руководство на себя.