Рэп-исполнитель Face сообщил об отмене своего концертного тура из-за угроз организаторам со стороны властей

Давление на концертные площадки в целом ряде городов, как пишет Face в своем инстаграме, резко усилилось за последнюю неделю. Например, в Красноярске, по словам рэпера, организаторам выступления позвонили из администрации города и угрожали, как он выразился, «вырубить свет». В Новосибирске с угрозами, как утверждается, звонили из регионального министерства культуры, а в Омске и Нижнем Новгороде – из ФСБ. В Перми же площадку, на которой должен был выступать Face, и вовсе, как он утверждает, закрыли.

Все звонки, по словам музыканта, сводятся к угрозам устроить проблемы концертным залам путем проверок от всех возможных инстанций: от Роспотребнадзора до пожарной службы. Эти действия Face связал со своей гражданской позицией: ранее он неоднократно выражал публичную поддержку политику Алексею Навального, а в апреле этого года участвовал в акции в его защиту.

Между тем в администрации одной из площадок в Новосибирске, где должен был состояться концерт рэпера, в интервью местному интернет-изданию NGS утверждают, что отмена выступления связана с коронавирусными ограничениями, а получение угроз от властей отрицают.

В мае этого года сразу несколько музыкантов и групп, в том числе «Ногу свело!», Вася Обломов и Noize MC потребовали от российских властей отказаться от практики отмены концертов по политическим причинам.