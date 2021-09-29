Расследование об отравлении Алексея Навального удостоено престижной американской телевизионной премии «Эмми»

Сюжет, показанный в эфире CNN выпущенный совместно с The Insider*, Bellingcat и Der Spiegel отмечен в номинации «Репортаж-расследование в новостной программе».

Напомню, расследователи пришли к выводу, что российского оппозиционного политика в августе прошлого года отравили веществом из группы «Новичок» сотрудники ФСБ.

Российские власти отрицают причастность спецслужб к отравлению Навального и сам факт покушения. Уголовное дело в связи с произошедшим в России возбуждать отказались.

* The Insider — признан в России СМИ-Иноагентом