Четыре человека из первой пятерки федерального списка «Единой России» отказались от мандатов депутатов Госдумы

Это — главы МИДа и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и главный врач ковидного госпиталя в Коммунарке Денис Проценко. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на проект постановления ЦИК. Как ранее сообщало издание РБК, детский омбудсмен Анна Кузнецова единственная из лидеров списка единороссов, кто решил пойти в парламент.

Для лидеров федерального списка в самой партии создадут пять внутрипартийных комиссий, которые они возглавят. Лавров станет отвечать за международное сотрудничество, Шойгу — за развитие Восточной Сибири, Шмелева — за образование и науку, Проценко — за здравоохранение, а Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства и защите семьи.

