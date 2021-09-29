Секретарь Совбеза сказал, что во время выборов в ГД было зафиксировано около тысячи кибератак

Секретарь Совета безопасности России Дмитрий Патрушев сказал, что во время выборов в Государственную думу было зафиксировано около тысячи кибератак.
По данным властей, наибольшее количество атак на серверы ЦИКа шло с территории США.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Секретарь Совета безопасности России Дмитрий Патрушев сказал, что во время выборов в Государственную думу было зафиксировано около тысячи кибератак.
По данным властей, наибольшее количество атак на серверы ЦИКа шло с территории США.