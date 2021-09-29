В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин фактически вышел с двухнедельной самоизоляции

Сегодня он провел в Сочи очные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин изолировался 14 сентября, объяснив это контактом с сотрудником президентской администрации, который, по словам главы государства, «поздновато ревакцинировался» и заразился коронавирусом. Позже президент сказал, что в его окружении несколько десятков человек заболели ковидом. Во время изоляции президент участвовал в различных мероприятиях дистанционно.

