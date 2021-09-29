Власти Новосибирска объяснили отмену концерта рэп-исполнителя Face антиковидными ограничениями

В областном министерстве культуры сказали, что в регионе не допускается проведение массовых развлекательных мероприятий, в том числе концертов, в помещениях для этого не предназначенных.

Накануне Иван Дремин (это настоящее имя музыканта) сообщил, что региональные власти отменили его выступления в Красноярске и Новосибирске, намеченные на конец сентября — начало октября. Он также рассказал о попытках отменить концерты в Омске, Казани, Самаре и Нижнем Новгороде. Артист связал это давление со своей гражданской позицией, в том числе с тем, что он выступал в поддержку оппозиционера Алексея Навального во время его голодовки.