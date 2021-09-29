Правительство Москвы приняло решение о стимулирующих выплатах медикам, которые проводят вакцинацию от коронавирусной инфекции. В пресс-службе мэра уточнили, что за одного вакцинированного в возрасте от 18 до 60 лет будут выплачивать 200 рублей, и в два раза больше, 400 рублей, за одного вакцинированного в возрасте старше 60 лет.
2021-09-29T16:06:40+03:00
2021-09-29T16:06:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:06, 29 сентября 2021
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