Правительство Москвы приняло решение о стимулирующих выплатах медикам, которые проводят вакцинацию от коронавирусной инфекции. В пресс-службе мэра уточнили, что за одного вакцинированного в возрасте от 18 до 60 лет будут выплачивать 200 рублей, и в два раза больше, 400 рублей, за одного вакцинированного в возрасте старше 60 лет.