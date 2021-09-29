В Сочи проходят переговоры президентов России и Турции

В начале встречи Владимир Путин поблагодарил своего коллегу за позицию по строительству «Турецкого потока».

В свою очередь, Эрдоган заявил, что рад возможности лично встретиться с российским президентом. Он назвал Путина дорогим другом.

Встреча проходит в очном режиме. Таким образом, президент России фактически вышел из двухнедельной самоизоляции, — сказал кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков также дал понять, что в Кремле обеспокоены ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией и считают это поводом для мобилизации.

При этом Песков добавил, что о введении ограничительных мер на федеральном уровне речь не идет.

По данным федерального штаба, за сутки в России умерли 857 человек с коронавирусом. Выявлено около 22,5 тысяч новых случаев заражения.