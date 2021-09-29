В Group-IB заявили, что верят в невиновность основателя компании Ильи Сачкова

Пока же руководство возьмет на себя сооснователь Дмитрий Волков.

Сотрудники организации уверены в честной деловой репутации своего руководителя, говорится в заявлении Group-IB. Отмечается, что на данный момент все подразделения работаю в штатном режиме.

Основатель компании Илья Сачков был арестован до 27 ноября по обвинению в госизмене. Ему вменяется передача секретных сведений иностранной разведке, в связи с этим делу присвоен гриф «секретно». Сам Илья Сачков, по данным источников агентства ТАСС, свою вину не признает. Между тем Telegram-канал «112» связывает арест с делом бывшего полковника ФСБ Сергея Михайлова, которого ранее приговорили к 22 годам тюрьмы по аналогичному обвинению.

Накануне в московском офисе компании прошли обыски, их причина не называется. Позднее агентства утверждали, что полиция пришла и в отделения в Санкт-Петербурге, однако эту информацию опровергли.

Основатель одной из ведущих российских и мировых компаний в сфере кибербезопасности Илья Сачков участвовал в экспертных комитетах при Госдуме, МИДе, Совете Европы и ОБСЕ в области киберпреступности.

Group-IB – одна из ведущих российских и мировых компаний в области кибербезопасности. Ее главный офис находится в Сингапуре. Компания защищает 77 миллионов клиентов, — говорил Илья Сачков на встрече с президентом Владимиром Путиным в феврале 2019 года. Встреча проходила в Кремле. Путин познакомился с победителями конкурса молодых предпринимателей. Компания IB была отмечена в номинации «Инновационный прорыв» за разработки в выявлении и предотвращении киберугроз. Во время разговора с президентом Сачков показал ему мировой рейтинг компаний, защищающих от кибератак. Он сказал, что Group-IB в четыре раза круче «Лаборатории Касперского». Путин усмехнулся в ответ, — напоминает издание Znak.com.