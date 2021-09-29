Власти Чувашии планируют в ближайшие дни ввести специальные цифровые коды для посещения культурных мероприятий, а также ресторанов и кафе, — объявил глава Чувашии Олег Николаев. Новые ограничения коснутся и сотрудников общепита. Они должны быть вакцинированы более чем на 70%.
2021-09-29T15:32:08+03:00
2021-09-29T15:32:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 29 сентября 2021
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