Власти Чувашии планируют в ближайшие дни ввести специальные цифровые коды для посещения культурных мероприятий, а также ресторанов и кафе, — объявил глава Чувашии Олег Николаев. Новые ограничения коснутся и сотрудников общепита. Они должны быть вакцинированы более чем на 70%.