При этом в компании не комментируют обвинения и обстоятельства уголовного дела. Объявлено, что после ареста Сачкова Group-IB возглавит Дмитрий Волков, который сейчас занимает должность технического директора.
Group-IB – одна из ведущих российских компаний в сфере кибербезопасности. Она сотрудничает с Интерполом, Европолом и российскими силовыми ведомствами.
В компании Group-IB заявили, что не считают своего основателя Илью Сачкова виновным в государственной измене
При этом в компании не комментируют обвинения и обстоятельства уголовного дела. Объявлено, что после ареста Сачкова Group-IB возглавит Дмитрий Волков, который сейчас занимает должность технического директора.