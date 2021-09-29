В компании Group-IB заявили, что не считают своего основателя Илью Сачкова виновным в государственной измене

При этом в компании не комментируют обвинения и обстоятельства уголовного дела. Объявлено, что после ареста Сачкова Group-IB возглавит Дмитрий Волков, который сейчас занимает должность технического директора.

Group-IB – одна из ведущих российских компаний в сфере кибербезопасности. Она сотрудничает с Интерполом, Европолом и российскими силовыми ведомствами.

