Мораторий на депортацию нелегальных мигрантов из России может быть продлён после 30 сентября,— пишет «Ъ»

По данным МВД, в России ежегодно находятся от 9 до 11 млн. иностранных граждан, однако из-за пандемии их численность сократилась до 5,5 млн. человек. Почти 900 тысяч имеют разрешение на временное проживание или вид на жительство. В числе въезжающих в Россию большинство составляют граждане стран СНГ,— пишет «Ъ»