Мораторий на депортацию нелегальных мигрантов из России может быть продлён после 30 сентября,— пишет «Ъ»

По данным МВД, в России ежегодно находятся от 9 до 11 млн. иностранных граждан, однако из-за пандемии их численность сократилась до 5,5 млн. человек. Почти 900 тысяч имеют разрешение на временное проживание или вид на жительство. В числе въезжающих в Россию большинство составляют граждане стран СНГ,— пишет «Ъ»
2021-09-29T15:05:15+03:00
2021-09-29T15:05:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:05, 29 сентября 2021
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