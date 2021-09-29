КПРФ сообщила об аресте на 10 суток своего юриста Мухамеда Биджева

Накануне он весь день провел в приемной первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, которую блокировали полицейские.

Биджеву, который является юристом столичного отделения КПРФ, вменили организацию несогласованной акции, передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря фракции коммунистов в Мосгордуме. При этом сам Биджев накануне утверждал, что не только не организовывал никакие митинги, но и даже не участвовал в них. Речь идет о встречах с депутатами Госдумы, которые на минувшей неделе проходили на Пушкинской площади. По словам юриста, все это время он готовил коллективный иск от имени кандидатов в парламент с требованием отменить результаты электронного голосования.

Ранее стало известно, что Биджева задержали, когда он выходил из приемной депутата Госдумы от КПРФ Ивана Мельникова. Ее на протяжении всего дня блокировали силовики. Юристы полагали, что действия полицейских связаны с попыткой не дать коммунистам опротестовать результаты выборов в суде. Впрочем, сегодня, в последний возможный для этого день, представители КПРФ, как передает агентство РИА Новости, подали свыше 30 исков, оспаривающих итоги электронного голосования.

Тем временем столичная полиция объявила, что намерена задерживать участников и организаторов, как там считают, несогласованных акций КПРФ в центре Москвы.