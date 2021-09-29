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15:02, 29 сентября 2021

Компания Group-IB не подтверждает информацию об обысках в офисе в Санкт-Петербурге

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе.

В Group-IB подчеркивают, что сотрудники уверены в невиновности своего руководителя и его честной деловой репутации. При этом компания не комментирует обстоятельства дела и подозрения в адрес Ильи Сачкова. Напомню, он арестован на 2 месяца по делу о государственной измене. Дело засекречено, информированные источники утверждают, что Сачков виновным себя не признает. Ранее сообщалось об обысках в московском офисе компании.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков предположил, что причиной обысков может быть связь Group-IB с правоохранительными органами других стран.

Компания Group-IB сотрудничает с Интерполом, а ее основатель Илья Сачков входит в экспертные советы, в том числе, Госдумы и МИДа России.



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