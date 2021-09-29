Сооснователь партии Яблоко Григорий Явлинский сообщил, что вчера перенес операцию на сердце и сейчас чувствует себя нормально. Политик уточнил, что некоторое время будет оставаться в больнице под присмотром врачей.
Григорий Явлинский сообщил, что вчера перенес операцию на сердце и сейчас чувствует себя нормально
Сооснователь партии Яблоко Григорий Явлинский сообщил, что вчера перенес операцию на сердце и сейчас чувствует себя нормально. Политик уточнил, что некоторое время будет оставаться в больнице под присмотром врачей.