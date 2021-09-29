Мосгордума поддержала законопроект о десятикратном увеличении штрафов для водителей за нарушение тишины в ночное время

Мосгордума в первом чтении поддержала законопроект о десятикратном увеличении штрафов для водителей за нарушение тишины в ночное время. «За» проголосовали 29 депутатов, против один, трое воздержались, — сказал председатель Мосгордумы Алексея Шапошников.



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