КПРФ подала 31 иск в Пресненский суд по итогам дистанционного электронного голосования в столице на выборах в ГД

КПРФ подала 31 иск в Пресненский суд Москвы по итогам дистанционного электронного голосования в столице на выборах в Госдуму. Коммунисты требуют отмены результатов голосования, — сообщил секретарь московского горкома КПРФ Николай Волков. Его цитирует РИА Новости.

Партия планировала подать иски раньше, однако Волков уточнил, что полиция заблокировала четырех юристов и не дает им доехать до суда. Юрист московского отделения Мухаммед Биджев арестован на 10 суток по административной статье об организации несанкционированного мероприятия.