Z Архив новостей новости
5 2 6 312
14:34, 29 сентября 2021

КПРФ подала 31 иск в Пресненский суд по итогам дистанционного электронного голосования в столице на выборах в ГД

КПРФ подала 31 иск в Пресненский суд Москвы по итогам дистанционного электронного голосования в столице на выборах в Госдуму. Коммунисты требуют отмены результатов голосования, — сообщил секретарь московского горкома КПРФ Николай Волков. Его цитирует РИА Новости.

Партия планировала подать иски раньше, однако Волков уточнил, что полиция заблокировала четырех юристов и не дает им доехать до суда. Юрист московского отделения Мухаммед Биджев арестован на 10 суток по административной статье об организации несанкционированного мероприятия.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ни совести, ни памяти Прошло 6 лет. И теперь Лондон готов разворачивать лодки с мигрантами, чтобы не пустить их на свою территорию. Куда Даунинг-стрит дел изображения Айлана? Не пора доставать обратно?..

5 263 6 28255 24.09
Блоги

Несогласованная акция КПРФ против результатов выборов По данным ГУМВД, на акции в Москве присутствовали 400 человек, включая журналистов и блогеров…

5 106 6 11585 25.09
Блоги

+ КГБ Белоруссии утверждает, что сотрудник ведомства погиб в ходе операции в Минске КГБ Белоруссии утверждает, что сотрудник ведомства погиб в ходе операции в Минске Группа силовиков проверяла адреса, где могли находиться подозреваемые в террористической деятельности…

5 150 6 21848 06:31
8читать ;смотреть
Блоги

СК: В отношении Навального возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества «В период с 2014 по 2021 гг. в состав сообщества вошли Соболь, Албуров, Шаведдинов, Гимади и иные лица, а также руководители и сотрудники штабов в регионах»...

5 211 6 32134 28.09
Интервью Будем наблюдать

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Я остаюсь сторонником расширения применения электронного голосования. Ничто и никто меня не убедил, что электронное голосование в Москве было сфальсифицировано…

5 205 6 32601 25.09
#слушать 01:30:26 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Андрей Нечаев Политик, публицист, профессор

Итоги «выборов» Когда мне предлагают консолидироваться вокруг кандидата сталиниста, сторонника «совка», коррупционера или просто негодяя только потому, что он не из ЕДРо и имеет шанс победить, то такая консолидация мне не по душе…

5 112 6 18343 24.09
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Очередной набор мер экономического шантажа против России Санкции окончательно стали «налогом на суверенитет». По сути – плата за возможность проводить независимую политику. Их главная функция – не наказание страны, которой устраивают «показательную порку», а устрашение колеблющихся…

5 34 6 5710 24.09
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Двести лет назад Преследовать мирную оппозицию силовыми методами — это в точности заменять современные машины телегами, современное оружие — фузеями и мушкетами, портал Госуслуги — ящиком для челобитных на крыльце Дворцового приказа…

5 74 6 12745 11:10
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Наблюдение за наблюдающими Запад сейчас с его санкциями, заявлениями и прочим «хайли-лайкли», российских граждан, мягко говоря, раздражает. И периодически это раздражение выливается в процессы а-ля «сделаю с точностью до наоборот»...

5 61 6 10869 25.09
Блоги

Общественный штаб не выявил следов взлома и вбросов в электронном голосовании Штаб принял решение продемонстрировать в качестве примера данные по округу 198, где баллотировалась Анастасия Брюханова…

5 174 6 31553 23.09
Блоги

«Акт беспрецедентной информационной агрессии» Заявление МИД России в связи с удалением видеохостингом «Ютюб» без возможности восстановления аккаунтов немецкоязычных проектов медиахолдинга РТ…

5 137 6 27488 06:04
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Выборы в ФРГ: что всё это в комплексе означает для России? «Зеленые» не просто системная, а ультрасистемная партия «новой этики» и воинствующего радикального либерализма, которая, если брать важные для нас сюжеты, практически всегда занимала резко антироссийские позиции…

5 95 6 19257 27.09
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Дружба – Фройндшафт! Прошли долгожданные выборы в бундестаг. Курс рубля успокоился и даже тоже пошел – вверх. Кремль и Дума вздохнули спокойно, потому что «зеленые» не победили и трубе ничего не угрожает…

5 121 6 25834 28.09
Блоги

+ В Нижневартовске на врача, осмотревшего женщину-мусульманку, напал ее муж В Нижневартовске на врача, осмотревшего женщину-мусульманку, напал ее муж В результате у врача – сотрясение и закрытая черепно-мозговая травма…

5 390 6 84528 24.09
8читать ;смотреть
Новости

Фото: Эхо Москвы Правительство России не поддержало законопроект об отчетности чиновников за покупку предметов роскоши В Кабинете министров отметили, что в нем, в частности, нет определения предмета роскоши, и в итоге законопроект может привести к сложностям в правоприменительной практике…

5 23 6 5272
Интервью Без посредников

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Я год уговаривал московские власти идти на этот эксперимент. И мне говорили приблизительно то, что сейчас говорят: «Страна не готова, люди не готовы…». Уговорил. А теперь уже хлебаю. И это моя ответственность…

5 174 6 48011 22.09
#слушать 52:06 8читать ;смотреть $скачать HD / SD

Популярное за неделю

Новости

Мартынов: Власть уже не пытается скрыть, что уголовное дело против Навального и его соратников — это политическое дело Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Алексея Навального о создании экстремистского сообщества…

5 13 6 43724
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Оказалось, что регистрация избирателей мало отличается от регистрации ботов, что есть второй, секретный блокчейн, что посчитано было официально только миллион 300 тысяч голосов; что наблюдать за процессом подсчета было нельзя…

5 117 6 73855 25.09
#слушать 49:07 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3534132
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Олаф Шольц, лидер социал-демократов, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 7 6 2213 28.09
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Что нас ждёт. Цены, санкции, Путин, Навальный, Зюганов… Что нас ждёт. Цены, санкции, Путин, Навальный, Зюганов… Не бывает ситуаций настолько плохих, чтобы их нельзя было ухудшить…

5 134 6 135538 27.09
8читать ;смотреть
Блоги

+ В Нижневартовске на врача, осмотревшего женщину-мусульманку, напал ее муж В Нижневартовске на врача, осмотревшего женщину-мусульманку, напал ее муж В результате у врача – сотрясение и закрытая черепно-мозговая травма…

5 390 6 84549 24.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9275825
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5040175

Сегодня в эфире