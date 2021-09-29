В Сочи проходят переговоры президентов России и Турции

Ранее в Кремле сообщили, что никаких документов по итогам встречи подписывать не планируется. В ходе закрытой части переговоров главы государств обсудят двусторонние отношения, региональные и международные процессы. В частности, обменяются мнениями о ситуации в Сирии. Ливии и Афганистане.

При этом тема Крыма подниматься не будет. Эрдоган, напомню, не признает Крым российским. Выступая на сессии Генассамблеи ООН он назвал полуостров «аннексированной землей».

Встреча Путина и Эрдогана проходит в очном режиме. Таким образом президент России фактически вышел из двухнедельной самоизоляции, — отметил кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков

