Сотрудники Group-IB считают невиновным основателя и гендиректора компании Илью Сачкова, которого ранее арестовали по делу о государственной измене. Об этом РБК сообщили в компании. Там уточнили, что все подразделения работают в штатном режиме. Между тем, источники ТАСС сообщают об обысках в офисах Group-IB в Петербурге.

Оперативники изымают документы, представляющие интерес для следствия, — сказал собеседник агентства. Ранее следственные действия прошли в Москве.

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов считает. Что следственные органы должны прояснить детали дела Ильи Сачкова. В противном случае это станет критическим ударом по IТ-индустрии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что арест Сачкова не имеет отношения к деловому и инвестиционному климату в России.

Ассоциация электронных коммуникаций готова дать поручительство за основателя компании Group-IB Илью Сачкова для смягчения меры пресечения, — заявили Интерфаксу в пресс-службе ассоциации. РАЕК выразила глубокую озабоченность происходящим, — вслед за всей отраслью.

Сачков арестован на два месяца. Его подозревают в госизмене. Подробностей нет – дело имеет гриф «секретно». По данным источников, Сачков виновным себя не признает.