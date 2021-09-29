Турецкие СМИ: Переговоры Эрдогана с Путиным в Сочи коснутся ряда принципиальных для Анкары вопросов

Турецкие СМИ отмечают, что переговоры президента Эрдогана с российским лидером в Сочи коснутся ряда принципиальных для Анкары вопросов, прежде всего, ситуации в поддерживаемой Москвой Сирии.

Подписанное три года назад соглашение с Москвой о создании зоны деэскалации напряженности в приграничной сирийской провинции Идлиб сегодня требуют пересмотра, пишет турецкая Дейли Саба. Москва неоднократно нарушала свои обязательства по совместному противостоянию деятельности террористических группировок в регионе. Турцию не могут не беспокоить авиаудары, совершаемые в по провинции Идлиб со стороны Сирии и России. Использует ли Россия эти удары как сдерживающий фактор против Анкары и будет ли Москва отныне верна данным ею обещаниям в рамках двустороннего российско-турецкого соглашения, станет для Эрдогана одним из главных вопросов сочинского саммита. Соблюдение Россией достигнутых в 2018 году договоренностей тем важнее для Турции, что присутствие ИГИЛа (организация признана в РФ террористической и запрещена) и Аль-Каиды (организация признана в РФ террористической и запрещена) в Афганистане может отразиться и на положении дел в соседней Сирии, как в «эффекте домино», пишет газета.

Запрещенное в Турции, издаваемое в Арабских эмиратах издание Ahval, предостерегает Анкару от «ловушки», которой встреча в Сочи может стать для турецкого президента: намерение Эрдогана приобрести у России вторую партию зенитно-ракетных комплексов S-400 неминуемо грозит Анкаре новыми санкциями со стороны Соединенных штатов.

Издание отмечает, что главным противоречием между Москвой и Анкарой по ситуации в Сирии является тот факт, что власти Турции не считают Башара Асада законным представителем сирийского народа.