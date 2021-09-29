Роскомнадзор пригрозил блокировкой YouTube в случае, если не будут сняты ограничения с ресурсов медиакомпании RT

Роскомнадзор пригрозил блокировкой видеохостингу YouTube в случае, если не будут сняты ограничения с ресурсов медиакомпании RT. Об удалении двух каналов российской госкомпании, которые вещает на немецком языке сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

В интервью «Эху Москвы» она сказала, что считает действия YouTube реакцией на высокие рейтинги RT в Германии.

Маргарита Симоньян признает власти России в ответ закрыть корреспондентские пункты немецких телеканалов АРД и СДФ.

Напомним, — корпорация Google, которой принадлежит YouTube объяснила удаление телеканалов RT тем, что они распространяют ложную информацию о коронавирусе.

Видеохостинг YouTube могут принудить к исполнению российских законов, если контрольные органы найдут нарушения в действиях платформы по отношению к телеканалу RT. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, как в Кремле оценивают вероятность блокировки YouTube после удаления двух немецкоязычных каналов RT без возможности восстановления, Дмитрий Песков ответил: Если наши контрольные органы придут к выводу, что это действительно нарушение нашего законодательства, то, конечно же, нельзя и не следует исключать возможности принятия мер по принуждению этой платформы к выполнению наших законов". Д.Песков отметил, что в Кремле исходят из того, что российские надзорные ведомства вправе требовать исполнения своего законодательства от компаний и в других странах, если те также работают на территории РФ. «Конечно, в том, что касается нарушения прав наших юридических лиц, тем более наших СМИ», — пояснил он, отвечая на соответствующий вопрос корреспондент «Эха Москвы».

Пресс-секретарь добавил, что «дело не в сегменте». «Это одна компания, которая присутствует как в Германии, так и в России», — сказал он.

Правительство ФРГ подчеркнуло, что с его стороны не было никакого вмешательства в деятельность частного предприятия YouTube.

Официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт заявил на пресс-конференции, что речь идет о мерах платформы YouTube, а не о действиях германского правительства или госведомств. Зайберт отметил, что меры возмездия с российской стороны в этом случае не оправданы.

Правительство ФРГ приняло информацию о решении видео-платформы к сведению. Однако государственные органы Германии не имеют ничего общего с этими процедурами. Тот, кто утверждает подобное, распространяет теории заговора, подчеркнул пресс-секретарь Ангелы Меркель. Поэтому нет никакого повода закрывать немецкие СМИ в России. Требующие этого не понимают, что такое свобода прессы.

На вопрос «Эха Москвы» Зайберт заявил, что правительство ФРГ и государственные ведомства не вовлечены в вопросы предоставления лицензии на телевещание. Этим занимаются теле-радиовещательные компании федеральных земель. RT Deutsch еще не подавало заявления на лицензию в Германии.

Решение видеоканала YouTube и предоставление лицензии – два не связанных между собой вопроса. Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что свобода прессы – это не объект торга.

Маас подчеркнул, что правительство ФРГ отчетливо дало это понять российской стороне. Свобода прессы и мнений – главный принцип германской демократии.