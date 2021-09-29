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14:02, 29 сентября 2021

Основатель и гендиректор компании Group-IB арестован на два месяца по подозрению в госизмене

Основатель и гендиректор одной из ведущих в России компаний в сфере кибербезопасности Group-IB арестован на два месяца по подозрению в госизмене. Подробности дела неизвестны, поскольку оно засекречено.

Многочасовые обыски в главном офисе компании на юго-востоке Москвы и задержание сотрудниками ФСБ руководителя Group-IB накануне и в тот же день арест по статье о госизмене. За это грозит до 20-ти лет лишения свободы. Вину в передаче данных иностранной разведке, в чём его подозревают, Илья Сачков не признал, сообщил источник агентства ТАСС. Подробностей не привёл, поскольку в деле материалы под грифом секретно. Под стражей Сачков останется до конца ноября, если адвокатам не удастся оспорить решение Лефортовского суда в вышестоящей инстанции. Комментарии следственных органов агентству получить не удалось, как и адвокатов арестованного. Об обысках в крупной компании, которая специализируется на предотвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений, первым сообщил телеканал RTVI. По его данным оперативные действия в офисе Group-IB шли до глубокой ночи. Когда журналисты ночью приехали к офису оттуда переносил вещи в пассажирский автобус силовик в штатском, а на проходной стояли двое вооружённых людей в камуфляже и масками на лице. Они отшутились тем, что в этом месте якобы снимают кино. В самой компании подтвердили, что московский офис обыскивали. Об этом рассказала «Эху Москвы» директор по коммуникациям Ника Комарова.

Топ-менеджеры и юристы компании выясняют ситуацию. Сачков также преподаёт в МГТУ Баумана, но там подчеркнули, что научной работой он не занимался и с его деятельностью в вузе арест не связан.

Журналист «Эха Москвы» Александр Плющев называет Илью Сачкова ярким человеком и талантливым предпринимателем.

Офисы Group-IB располагаются не только в Москве, а также в Татарстане, Сингапуре, Амстердаме и Дубае. Компания выпускает продукты по мониторингу киберугроз, защиты от интернет-мошенничества, борьбе с пиратством.

Арест Ильи Сачкова может быть связан с его отказом сотрудничать с силовыми структурами. – предположил в интервью «Эху Москвы» гендиректор частной разведывательной компании Эр-Техно Роман Ромачев.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов призвал сотрудников силовых структур разъяснить дело Ильи Сачкова. В противном случае, по его словам, по IT-сектору будет нанесен критический удар.

В Кремле с этим не согласны, — дал понять пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопрос, знает ли президент о задержании главы крупнейшей компании по кибербезопасности, Песков сказал лишь, что ФСБ ежедневно докладывает Владимиру Путину по профильным вопросам.



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