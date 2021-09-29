Лидеры федерального списка «Единой России» Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко и Елена Шмелева не пойдут в Госдуму. Они подали соответствующее заявление в Центризбирком. Всего ЦИК перераспределил 66 думских мандатов, от которых отказались «единороссы», — сообщает ТАСС.