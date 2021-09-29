Мосгордума в первом чтении приняла пакет законопроектов о борьбе с шумными автомобилями и мотоциклами

Они предусматривают штрафы за нарушение тишины в ночное время.

Инициатива, которую поддержали почти все присутствовавшие на заседании депутаты, вводит прогрессивную шкалу штрафов в случае, если автомобили ездят со слишком громкой музыкой или без глушителя. Базовый штраф, который предложил установить мэр Сергей Собянин – 5 тысяч рублей, затем, как он считает, сумма взыскания должна увеличиваться в зависимости от мощности двигателя.

При этом фиксировать нарушения должны будут специальные камеры с микрофонами: как писала газета «Коммерсантъ», одна из них уже тестируется в центре Москвы на Чистых прудах. Некоторые парламентарии, между тем, выразили опасения, что новая система будет ошибочно выявлять шум у соседних автомобилей.

Всего депутаты Мосгордумы рассматривают два документа: один из них – это проект федерального закона, который направят для изучения в Госдуму. Второй – поправки к столичным законам. Как сказал в ходе заседания глава комиссии Мосгордумы по законодательству Александр Семенников, штрафы за шум у автомобилей в ночное время вступят в силу в столице, если федеральный парламент одобрит изменения в кодекс об административных правонарушениях.



Сегодняшнее заседание Мосгордумы проходит в дистанционном формате без депутатов КПРФ. Они протестуют против задержания активистов партии на акциях протеста «За честные выборы». Минувшей ночью полиция задержала юриста московского отделения КПРФ Мухаммеда Биджева, который собирался подать иски о незаконности электронного голосования в Москве. После задержания на Биджева составили административный протокол по статье об организации несанкционированного мероприятия. Ему грозит до 10 суток ареста.