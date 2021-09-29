Основатель компании Group-IB Илья Сачков не признает себя виновным в государственной измене, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Материалы дела носят гриф секретно, поэтому собеседник агентства не привел подробностей. Официальных комментариев по этому поводу пока нет. Сачкова подозревают в передаче разведданных иностранным спецслужбам. Он арестован на два месяца. Вчера в московском офисе компании прошли обыски.

Group-IB — одна из ведущих рсоийских компаний в сфере компьютерной безопасности. Среди ее клиентов Сбербанк, Мегафон и Ростех. Group-IB официиальный партнер Интерпола, ее специалисты помогали раскрывать кибермошенничества в Москве и российских регионах, а также участвовали в спецоперациях Интерпола, в частности, по поимке киберпреступников из Марокко, атаковавших французские телекоммуникационные компании и банки.

Илья Сачков доцент кафедры по информационной безопасности МГТУ имени Баумана, входит в экспертные комитеты Госдумы и МИДа России. В МГТУ уже заявили, что арест Сачкова не связан с его работой в вузе. Научной работой он не занимался.

Стоит добавить также, что в 2016 году Форбс включил Сачкова в список самых ярких предпринимателей в возрасте до 30 лет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, доложила ли Федеральная служба безопасности главе государства Владимиру Путину об аресте основателя и генерального директора Group-IB Ильи Сачкова. На соответствующий вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы», Д.Песков отметил, что ФСБ ежедневно отчитывается президенту по профильным вопросам.

«Федеральная служба безопасности ежедневно докладывает главе государства по своим профильным вопросам», — отметил Песков в общении с журналистами в среду.

На вопрос, был ли Путин в курсе этого задержания, пресс-секретарь ответил: «Здесь я не могу сказать. Просто могу сказать, что ежедневно докладывается по профильным вопросам со стороны ФСБ».