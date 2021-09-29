Спикером петербургского парламента стал единоросс и бывший вице-губернатор Александр Бельский

Его ранее критиковала глава ЦИК Элла Памфилова.

За Александра Бельского, как спикера городского парламента проголосовали 40 депутатов из 50.

В основном единороссы, у которых большинство. Хотя, голосование проходило тайно, именно его кандидатуру предлагала партия власти. Депутаты от оппозиции рассказывали журналистам, что бюллетень каждого единоросса перед тем, как опустить в урну, якобы проверяли особые люди из партии власти.

Бельский начал свой путь во власть из бизнес-сферы — позже стал руководить госструктурами в одном из фешенебельных районов города, наполненного дачами бизнесменов и политиков — Курортном. Его, кстати, называют вотчиной действующего губернатора. Сам же Бельский считается доверенным лицом главы Петербурга и его правой рукой.

Именно он в составе местного правительства отвечал за внутреннюю политику и выборы. И одновременно шёл в депутаты во главе списка Единой России. Именно это вызвало резкую критику со стороны Эллы Памфиловой, которая обратилась в прокуратуру и СК, называя это «конфликтом интересов». Реакции на это обращение пока не поступала.

Сам Бельский демонстрирует открытость в общении и демократичность. В должности вице-губернатора, даже не на публике он как правило появлялся в поло или свитере. Но вот на сегодняшнее заседание Заксобрания, надел галстук и костюм.

Александр Бельский пообещал разобраться с недопуском на заседание петербургского Заксобрания журналиста «Эха» Сергея Кагермазова, которого регулярно не пускали туда под различными предлогами.