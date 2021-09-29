Z Архив новостей новости
5 10 6 3408
13:03, 29 сентября 2021

В России зарегистрировано новое максимальное число летальных случаев от коронавируса в сутки

Летальность начала расти еще на прошлой неделе. За минувший день от опасного вируса, по данным властей, скончались 857 человек. Больше всего пациентов умерло в Москве – 65, Санкт-Петербурге – 60 и Свердловской области – 41 человек.

Неутешительная статистика наблюдается и в данных по заболеваемости, которые суммарно вплотную приблизились к 7,5 миллионам. Так, за сутки в стране диагноз подтвердился у почти 22,5 тысяч граждан, что почти на тысячу больше, чем днем ранее. Уже традиционно самым неблагоприятным городом остается Москва, где число тех, кто открыл больничный, перевалило за 3 тысячи. Далее следует Санкт-Петербург, показатели которого на треть ниже, чем в столице, и Московская область, где число заболевших свыше 1200.

Что касается тех, кому удалось победить опасный вирус, за сутки их число, согласно данным оперативного штаба, составило около 18,5 тысяч человек. При этом если раньше власти утверждали, что доля выписанных пациентов составляет 90% от общего числа заразившихся, то сейчас этот показатель опустился ниже этой отметки.

С момента начала пандемии в России от коронавируса скончались свыше 200 тысяч человек.

Новые ограничения в связи с коронавирусом на федеральном уровне не планируются, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом, по его словам, нынешняя ситуация повод для очередной мобилизации. Что касается президента, который в течение двух недель находился в изоляции из-за роста числа инфицированных в своем окружении, то сегодня он выходит из этого режима. В Сочи должна состояться очная встреча Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Несогласованная акция КПРФ против результатов выборов По данным ГУМВД, на акции в Москве присутствовали 400 человек, включая журналистов и блогеров…

5 107 6 11512 25.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ни совести, ни памяти Прошло 6 лет. И теперь Лондон готов разворачивать лодки с мигрантами, чтобы не пустить их на свою территорию. Куда Даунинг-стрит дел изображения Айлана? Не пора доставать обратно?..

5 263 6 28168 24.09
Блоги

СК: В отношении Навального возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества «В период с 2014 по 2021 гг. в состав сообщества вошли Соболь, Албуров, Шаведдинов, Гимади и иные лица, а также руководители и сотрудники штабов в регионах»...

5 238 6 31586 28.09
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Двести лет назад Преследовать мирную оппозицию силовыми методами — это в точности заменять современные машины телегами, современное оружие — фузеями и мушкетами, портал Госуслуги — ящиком для челобитных на крыльце Дворцового приказа…

5 50 6 7122 11:10
Блоги

Олег Дорман кинорежиссер

Страна идет в бездну В странах демократических такие установления создаются и оберегаются снизу — потому что у каждого или у многих есть что оберегать: собственность и личная жизнь. В странах неандертальских дело обстоит иначе…

5 50 6 12657 22.09
Блоги

+ КГБ Белоруссии утверждает, что сотрудник ведомства погиб в ходе операции в Минске КГБ Белоруссии утверждает, что сотрудник ведомства погиб в ходе операции в Минске Группа силовиков проверяла адреса, где могли находиться подозреваемые в террористической деятельности…

5 119 6 17604 06:31
8читать ;смотреть
Интервью Будем наблюдать

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Я остаюсь сторонником расширения применения электронного голосования. Ничто и никто меня не убедил, что электронное голосование в Москве было сфальсифицировано…

5 206 6 32563 25.09
#слушать 01:30:26 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Андрей Нечаев Политик, публицист, профессор

Итоги «выборов» Когда мне предлагают консолидироваться вокруг кандидата сталиниста, сторонника «совка», коррупционера или просто негодяя только потому, что он не из ЕДРо и имеет шанс победить, то такая консолидация мне не по душе…

5 112 6 18339 24.09
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Очередной набор мер экономического шантажа против России Санкции окончательно стали «налогом на суверенитет». По сути – плата за возможность проводить независимую политику. Их главная функция – не наказание страны, которой устраивают «показательную порку», а устрашение колеблющихся…

5 34 6 5704 24.09
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Наблюдение за наблюдающими Запад сейчас с его санкциями, заявлениями и прочим «хайли-лайкли», российских граждан, мягко говоря, раздражает. И периодически это раздражение выливается в процессы а-ля «сделаю с точностью до наоборот»...

5 61 6 10862 25.09
Блоги

Общественный штаб не выявил следов взлома и вбросов в электронном голосовании Штаб принял решение продемонстрировать в качестве примера данные по округу 198, где баллотировалась Анастасия Брюханова…

5 174 6 31542 23.09
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Дружба – Фройндшафт! Прошли долгожданные выборы в бундестаг. Курс рубля успокоился и даже тоже пошел – вверх. Кремль и Дума вздохнули спокойно, потому что «зеленые» не победили и трубе ничего не угрожает…

5 135 6 24988 28.09
Блоги

«Акт беспрецедентной информационной агрессии» Заявление МИД России в связи с удалением видеохостингом «Ютюб» без возможности восстановления аккаунтов немецкоязычных проектов медиахолдинга РТ…

5 109 6 22019 06:04
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Выборы в ФРГ: что всё это в комплексе означает для России? «Зеленые» не просто системная, а ультрасистемная партия «новой этики» и воинствующего радикального либерализма, которая, если брать важные для нас сюжеты, практически всегда занимала резко антироссийские позиции…

5 96 6 19230 27.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Вялый рост и жадный бюджет Главное же в нашей стране — ничего не менять? Ведь у нас все и так идеально. Похоже, это основная идея проекта федерального бюджета на будущую трехлетку…

5 42 6 25252 22.09
Блоги

+ В Нижневартовске на врача, осмотревшего женщину-мусульманку, напал ее муж В Нижневартовске на врача, осмотревшего женщину-мусульманку, напал ее муж В результате у врача – сотрясение и закрытая черепно-мозговая травма…

5 390 6 84464 24.09
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Мартынов: Власть уже не пытается скрыть, что уголовное дело против Навального и его соратников — это политическое дело Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Алексея Навального о создании экстремистского сообщества…

5 13 6 40243
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Оказалось, что регистрация избирателей мало отличается от регистрации ботов, что есть второй, секретный блокчейн, что посчитано было официально только миллион 300 тысяч голосов; что наблюдать за процессом подсчета было нельзя…

5 117 6 73660 25.09
#слушать 49:07 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3534132
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Олаф Шольц, лидер социал-демократов, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 6 6 2032 28.09
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Что нас ждёт. Цены, санкции, Путин, Навальный, Зюганов… Что нас ждёт. Цены, санкции, Путин, Навальный, Зюганов… Не бывает ситуаций настолько плохих, чтобы их нельзя было ухудшить…

5 134 6 134307 27.09
8читать ;смотреть
Блоги

+ В Нижневартовске на врача, осмотревшего женщину-мусульманку, напал ее муж В Нижневартовске на врача, осмотревшего женщину-мусульманку, напал ее муж В результате у врача – сотрясение и закрытая черепно-мозговая травма…

5 390 6 84483 24.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9275785
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5040107

Сегодня в эфире