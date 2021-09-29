В России зарегистрировано новое максимальное число летальных случаев от коронавируса в сутки

Летальность начала расти еще на прошлой неделе. За минувший день от опасного вируса, по данным властей, скончались 857 человек. Больше всего пациентов умерло в Москве – 65, Санкт-Петербурге – 60 и Свердловской области – 41 человек.



Неутешительная статистика наблюдается и в данных по заболеваемости, которые суммарно вплотную приблизились к 7,5 миллионам. Так, за сутки в стране диагноз подтвердился у почти 22,5 тысяч граждан, что почти на тысячу больше, чем днем ранее. Уже традиционно самым неблагоприятным городом остается Москва, где число тех, кто открыл больничный, перевалило за 3 тысячи. Далее следует Санкт-Петербург, показатели которого на треть ниже, чем в столице, и Московская область, где число заболевших свыше 1200.

Что касается тех, кому удалось победить опасный вирус, за сутки их число, согласно данным оперативного штаба, составило около 18,5 тысяч человек. При этом если раньше власти утверждали, что доля выписанных пациентов составляет 90% от общего числа заразившихся, то сейчас этот показатель опустился ниже этой отметки.

С момента начала пандемии в России от коронавируса скончались свыше 200 тысяч человек.

Новые ограничения в связи с коронавирусом на федеральном уровне не планируются, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом, по его словам, нынешняя ситуация повод для очередной мобилизации. Что касается президента, который в течение двух недель находился в изоляции из-за роста числа инфицированных в своем окружении, то сегодня он выходит из этого режима. В Сочи должна состояться очная встреча Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.