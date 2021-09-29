Правительство Москвы решило назначить стимулирующие выплаты медикам, которые проводят вакцинацию от коронавируса

Мэр Сергей Собянин подписал соответствующее постановление. По 200 рублей будут платить за одного вакцинированного в возрасте от 17 до 60 лет и по 400 рублей за каждого, кто сделал прививку в возрасте выше 60 лет.
2021-09-29T12:32:50+03:00
2021-09-29T12:58:47+03:00
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12:32, 29 сентября 2021
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