Нелегальным мигрантам, у которых завтра истекает срок нахождения в России, его могут снова продлить

Об этом пишет газета Коммерсант. Между тем в федерации мигрантов рассказали о больших очередях желающих оформить документы, необходимые для того, чтобы остаться в России.

В России нелегалы остаются полтора года, сроки их временного пребывания президент уже однажды продлевал из-за коронавируса и закрытых границ. Это может произойти снова, рассказал газете Коммерсант глава СПЧ и подтвердили знакомые с ситуацией источники в правительстве. По словам Валерия Фадеева, он разбирается с этой темой. Агентство Интерфакс в свою очередь приводит слова главы СПЧ о том, что все мигранты в России должны находиться в правовом поле и работать только на основе контрактов. Ранее в МВД нелегалов предупредили о том, что всех, кто не успеет оформить документы до конца месяца из России депортируют и в будущем в страну не пустят. Это привело к тому, что в миграционных центрах в последние дни снова выстроились огромные очереди из иностранцев, которые спешат оформить документы, рассказал Коммерсанту глава Федерации мигрантов России. Вадим Коженов сравнил ситуацию с той, что была в июне, когда центры осаждали тысячи нелегалов. В МВД сегодня проведут пресс-конференцию и расскажут о планах по поводу мигрантов. Силовики намерены жёстче контролировать их пребывание в России, с начала октября начнутся масштабные проверки, об этом вчера сообщала Независимая газета.

По данным МВД в России до эпидемии коронавируса ежегодно находилось от 9 до 11 миллионов иностранцев, сейчас их примерно вдвое меньше. Около миллиона мигрантов имеют разрешение на временное проживание или вид на жительство. Большинство из тех, кто въезжает в Россию, граждане стран СНГ, отметили в министерстве.