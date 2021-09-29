Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов призывает сотрудников силовых структур разъяснить дело основателя Group-IB Ильи Сачкова. В противном случае, по его словам, по сектору информационных технологий будет нанесен критический удар. Титов напомнил, что дела о госизмене рассматриваются в закрытом режиме.

Ранее суд подтвердил арест Сачкова на два месяца. Накануне в московском офисе компании прошли обыски. Group-IB крупнейшая международная компания в сфере кибербезопасности.